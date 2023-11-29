Бюджет Хакасии на 2024 год приняли с дефицитом в 8% от доходов

По словам председателя Верховного совета республики Сергея Сокола, в бюджете предусмотрели повышение заработной платы работникам бюджетной сферы

АБАКАН, 29 ноября. /ТАСС/. Верховный совет Хакасии утвердил в первом чтении бюджет республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит бюджета на следующий год утвержден в размере 4,2 млрд рублей, или 8% от доходов, сообщает корреспондент ТАСС с заседания республиканского парламента.

"Общая сумма доходов в проекте республиканского бюджета на 2024 год: предусмотрены 52 млрд рублей", - сообщил министр финансов республики Игорь Тугужеков, добавив, что около 10 млрд рублей - это безвозмездные доходы, порядка 42 млрд рублей - налоговые и неналоговые доходы. Объем расходов бюджета составит 56,2 млрд рублей, из них 68% приходится на социальную сферу. Отмечается, что дефицит бюджета составит 4,2 млрд рублей, или 8% от доходов.

"Бюджет, конечно, нельзя назвать бюджетом развития, но кое-что мы все-таки заложили, исходя из подхода, что республика должна зарабатывать, а не деньги просить", - заявил по итогам рассмотрения бюджета председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол. По его словам, в бюджете предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. "У нас есть инициативное бюджетирование, которое вошло по предложению фракции "Единая Россия", так работает во многих субъектах [федерации]. В первый раз у нас такое понятие есть. Это означает, что жители сами могут определять, что в своем микрорайоне они хотят построить", - добавил Сокол.

В 2025 году доходы бюджета прогнозируются на уровне 43,3 млрд рублей, расходы около 47,1 млрд рублей, дефицит - 3,75 млрд рублей (8% от доходов), в 2026 году доходы ожидаются около 45 млрд рублей, расходы - 48,9 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей (8% от доходов).

Бюджет на 2023 год в декабре прошлого года был принят с доходами - 54 млрд рублей; расходы - 57,3 млрд рублей; дефицит - 3,3 млрд рублей, или 6% от доходов.