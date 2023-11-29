"Софтлайн" объявил о начале SPO на Мосбирже

Компания предложит до 25 млн акций

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Поставщик IТ-решений и сервисов "Софтлайн" объявил о начале вторичного публичного предложения (SPO) акций на Мосбирже, в рамках которого предложит до 25 млн ценных бумаг, что составляет около 8% от общего количества акций компании. Об этом говорится в сообщении "Софтлайна".

"Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером компании ООО "Аталайя" в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО "Софтлайн". В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО "Софтлайн" в пользу ООО "Софтлайн проекты". После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлеченный от ООО "Аталайя", будет погашен акциями дополнительной эмиссии", - говорится в сообщении компании.

Период сбора заявок продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140-149,84 рубля за акцию. Итоговая цена в рамках SPO будет установлена 7 декабря, стоимость будет не выше цены закрытия торгов акциями "Софтлайна" на последний день сбора заявок.

"Инвестор, принявший участие в предложении, через шесть месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций", - отмечает компания. Акции для выполнения обязательств по оферте также будут предоставлены в заем мажоритарным акционером "Аталайя" в пользу 100%-ной дочерней компании "Софтлайн". Средства от реализации оферты будут направлены для дальнейшего развития.

"В связи с повышенным спросом, предъявляемым со стороны рынка, мы пришли к решению о необходимости вторичного предложения акций "Софтлайн", результатом которого станут повышение ликвидности в наших акциях и увеличение free-float в структуре акционерного капитала. <...> Привлеченные в рамках вторичного предложения средства мы планируем направить на важные для ускоренного роста всех ключевых показателей бизнеса ГК Softline цели. В их числе - географическая экспансия нашего бизнеса, расширение портфеля высокорентабельных IТ-продуктов собственного производства, в частности, за счет реализации M&A сделок по наиболее перспективным проектам", - рассказал генеральный директор "Софтлайна" Владимир Лавров.

На открытии торгов Мосбиржи после объявления SPO акции "Софтлайна" снижались на 6,14%, до 143,5 рубля за бумагу. К 10:15 мск акции компании замедлили снижение и составляли 148,66 рубля (-2,76%).