Казахстанская компания NCOC снизила добычу нефти из-за ситуации на КТК

Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Казахстана сообщил, что за вчерашний день компания снизила добычу нефти на 38%, с 54 до 33 тыс. тонн

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Оператор проекта добычи нефти на месторождении Кашаган в Казахстане - компания NCOC (North Caspian Operating Company) - снизил добычу нефти с 54 до 33 тыс. тонн в сутки в связи с ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Казахстана.

"Еще одна крупная казахстанская компания ограничила добычу нефти в связи с приостановлением Каспийским трубопроводным консорциумом отгрузки нефти в порту Новороссийска в связи с ухудшением погодных условий. Так, за вчерашний день компания NCOC снизила добычу нефти на 38%, с 54 до 33 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

28 ноября советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов сообщил, что добыча нефти на крупных месторождениях в Казахстане снизилась на 56% от обычного уровня в 172 тыс. тонн в связи с ситуацией на КТК. По его словам, снижение добычи затронуло такие крупнейшие месторождения страны, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, которые разрабатывают компании "Тенгизшевройл", North Caspian Operating Company и Karachaganak Petroleum Operating.

27 ноября в пресс-службе КТК сообщили, что консорциум остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.