Экономика Швеции вошла в период рецессии

Экономический спад происходит второй квартал подряд, сообщило Центральное статистическое бюро страны

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. ВВП Швеции сократился в третьем квартале на 0,3%, сообщает Центральное статистическое бюро страны (ЦСБ). Экономический спад происходит второй квартал подряд, что технически определяется как рецессия.

"Спад в экономике был широким, но его несколько сдерживает сильный экспорт услуг. Потребительские расходы домохозяйств сокращались пятый квартал подряд", - комментирует в пресс-релизе начальник одного из отделов ЦСБ Йессика Энгдаль.

Снижение объясняется главным образом "сокращением складских запасов и уменьшением на 0,6% потребления домохозяйств". При этом эксперты отмечают небольшой рост в розничной торговле. Объем продажи товаров повседневного спроса (за исключением спиртного) увеличился на 0,1%, а продажи товаров длительного пользования возросли в октябре по сравнению с сентябрем на 3,4%.

"Прежняя устойчивость экономики в последнем квартале начала ослабевать, и в конце года мы ожидаем худшие времена. Согласно прогнозам, высокие банковские ставки будут оказывать воздействие как на потребление домохозяйств, так и на инвестиции", - отмечает в интервью телеканалу SVT главный экономист страховой компании Länsförsäkringar Александра Строберг.

Однако, по словам сотрудника ЦСБ Йонгвона Кима, несмотря на этот подъем, в годовом исчислении розничная торговля демонстрирует отрицательный результат уже 18-й месяц подряд.