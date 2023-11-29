Чистая прибыль "Алросы" по РСБУ за девять месяцев снизилась до 87,86 млрд рубля

Годом ранее она составляла почти 94,88 млрд рубля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Алросы" за январь - сентябрь 2023 года по РСБУ снизилась на 7,4%, до 87,86 млрд рубля, против почти 94,88 млрд рубля годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла до 237,16 млрд рубля (+7,65%), валовая прибыль составила 106,81 млрд рубля против 108,36 млрд рубля годом ранее. Прибыль от продаж за девять месяцев 2023 года снизилась до 94,37 млрд рубля против 96,2 млрд рубля годом ранее.

Прибыль "Алросы" до налогообложения за отчетный период составила 107,38 млрд рубля против 114,9 млрд рубля годом ранее.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.