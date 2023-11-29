На БелАЭС обсуждают сотрудничество стран СНГ в атомной энергетике и смежных отраслях

В заседании принимают участие представители профильных министерств и ведомств Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители госкорпорации "Росатом"

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Комиссия государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях приступила к обсуждению перспективных направлений взаимодействия в атомной энергетике и смежных отраслях в ходе заседания на БелАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"В повестке дня рассмотрение важнейших программ и проектов сотрудничества, обсуждение перспективных направлений взаимодействия в атомной энергетике и смежных отраслях", - говорится в сообщении.

В заседании принимают участие представители профильных министерств и ведомств Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители госкорпорации "Росатом". Участники встречи посетят объекты БелАЭС.

Ранее Минэнерго сообщало, что речь также пойдет о возможностях сотрудничества в рамках международного центра исследований на базе реакторной установки многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Кроме того, комиссия рассмотрит комплекс мер по совершенствованию культуры безопасности в области использования атомной энергии в мирных целях, проект соглашения по приведению в безопасное состояние объектов ядерного наследия, план мероприятий по реализации соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов.