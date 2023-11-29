Парламент одобрил распределение 10 млрд рублей для производителей зерна РФ

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что решение положительно отразится на доходности зернопроизводящих хозяйств и их инвестиционном потенциале

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении из резервного фонда правительства дополнительно 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Соответствующий проект распоряжения о выделении в 2023 году Минсельхозу России из резервного фонда указанных средств был подготовлен во исполнение поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Данные средства будут распределены между 66 субъектами РФ.

Ранее в 2023 году на эти цели было предусмотрено 20 млрд рублей, но из-за значительного подорожания горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, сельскохозяйственной техники и др., серьезно выросли и затраты зерновых производств. Чтобы не допустить сокращения посевных площадей и снижения объема производства зерна, было принято решение о выделении дополнительных средств, рассказал Макаров.

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ положительно отразится на доходности зернопроизводящих хозяйств и их инвестиционном потенциале, полагает глава комитета по бюджету и налогам.