Минпромторг оценил субсидирование льготных кредитов предприятиям в 10-12 млрд рублей

По данным министерства, сумма может варьироваться в зависимости от дальнейшей динамики ставки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает точечно субсидировать процентную ставку по льготным кредитам для системообразующих предприятий машиностроения, по оценке министерства, мера потребует 10-12 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"По предварительным оценкам, речь идет о 10-12 млрд рублей, но сумма может варьироваться в зависимости от дальнейшей динамики ставки. <…> Мера нацелена в первую очередь на поддержку предприятий машиностроения и будет применяться "таргетно" - там, где это необходимо", - прокомментировали в министерстве.

В конце октября с предложением вернуть механизм господдержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам для высоколокализованных системообразующих предприятий-промышленников выступил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак. Он напомнил, что в 2022 году, когда ключевая ставка резко выросла, действовало постановление № 393, по которому часть ставок по банковским кредитам таким предприятиям компенсировалась государством.