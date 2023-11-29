Госдума приняла закон, вводящий принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, задача этой инициативы - устранить пробелы в законодательстве, препятствующие газификации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который закрепляет принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О газоснабжении в РФ".

Документ был принят в первом чтении 6 апреля 2022 года. Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, задача закона - устранить пробелы в законодательстве, препятствующие газификации. При сохранении концепции проект закона был полностью переделан ко второму чтению, сообщил он. По словам Завального, документ закрепляет принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа, который подразумевает, что потребители в случае невыборки ими газа гарантируют поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в расчетном периоде. Депутат отмечал, что принятие этого принципа необходимо для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам газопереработки и газохимии.

Согласно принятому закону, преимущественное право на заключение договоров поставки газа получают, помимо его покупателей для государственных или муниципальных нужд, коммунально-бытовых нужд и социальных нужд граждан, а также покупателей, в отношении которых продлеваются действующие договоры поставки газа, также российские промышленные потребители, категории которых определяются правительством РФ, в том числе вводящие в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющие производство продукции, выработку тепловой и электрической энергии, в целях для обеспечения их потребностей при условии заключения долгосрочного договора поставки газа.

Полномочия правительства и субъектов РФ

Документ вводит понятие "схема газоснабжения и газификации субъекта РФ". Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Региональные власти наделяются полномочиями по утверждению перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также графиков ограничения подачи газа потребителям при аварии. Также документ предусматривает внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ для предоставления возможности застройщику, техническому заказчику запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения.

Организации собственника единой системы газоснабжения наделяются полномочиями по определению необходимых объемов высвобождения газа по субъектам РФ при формировании графиков перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графиков частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии. Если финансовых средств газораспределительных организаций не достаточно для покрытия их расходов на технологическое присоединение к газораспределительным сетям отдельных категорий заявителей, определяемых правительством РФ, мероприятия по такому присоединению выполняются или финансируются в порядке, установленном правительством РФ, региональным оператором газификации либо единым оператором газификации, в том числе в случае недостаточности финансовых средств у регионального оператора.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. Принцип "бери и плати" вступит в силу с 1 апреля 2024 года.