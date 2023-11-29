В 2023 году мобильные группы ФТС не дали ввезти в РФ 2 тыс. тонн опасных отходов

Как отметили в службе, на этапе постконтроля сотрудники таможни изъяли из оборота 27 млн пачек сигарет и почти 600 тонн алкоголя

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мобильные группы таможни с начала 2023 года не дали ввезти в Россию 2 тыс. тонн опасных отходов, таких как б/у шины, отходы полипропилена, стекло и лом черных металлов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

"Всего с начала года мобильные группы выявили 6,6 тыс. автомобилей, которые перевозили более 80 тыс. тонн товаров с нарушениями (в прошлом году 6,3 тыс. и 74,5 тыс. тонн соответственно). В том числе не дали ввезти 2 тыс. тонн опасных отходов (б/у шины, отходы полипропилена, стекло и лом черных металлов) и вывезти 18 тонн стратегических товаров (топливо, древесина, оборудование)", - говорится в публикации.

Как отметили в службе, на этапе постконтроля сотрудники таможни изъяли из оборота 27 млн пачек сигарет и почти 600 тонн алкоголя.