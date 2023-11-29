Свыше 10 тыс. обращений отработал подмосковный ЦУР "Бизнес" с начала года

Чаще всего обращения касались действующих в регионе мер поддержки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты ЦУР "Бизнес" с начала текущего года обработали более 10 тыс. обращений от предпринимателей Московской области. Чаще всего обращения касались действующих в регионе мер поддержки. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В этом году в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 10 152 вопроса. На данный момент 98% запросов уже закрыто, остальные находятся в работе специалистов. Для решения большей части вопросов достаточно консультации. Здесь наиболее популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей", - сообщила Зиновьева.

Она добавила, что за каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в Штаб по защите бизнеса при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В пресс-службе министерства добавили, что единая система отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" была высоко оценена на федеральном уровне и рекомендована в качестве одного из обязательных элементов регионального инвестиционного стандарта.