В Новороссийске не проводят обработку судов на терминалах ГК "Дело" из-за непогоды

Повреждений объектов инфраструктуры на терминалах не зафиксировали

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Терминалы "Делопортс" (владеет стивидорными активами ГК "Дело" в порту Новороссийск) не осуществляют обработку судов из-за плохих погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

"На рейде порта Новороссийск произошло скопление судов в ожидании постановки к причалу. Обработка судов на терминалах группы компаний "Дело" в Новороссийске сейчас не осуществляется из-за плохих погодных условий - сильного ветра и проливного дождя", - сказали в пресс-службе.

Повреждений объектов инфраструктуры на терминалах в Новороссийске нет. Грузовые операции на контейнерном терминале приостановлены из-за штормовой погоды, зерновой терминал работает с ограничениями - погрузка судов не производится, терминал продолжает прием грузов с железной дороги, пояснили в группе.

"На припортовых железнодорожных станциях скопления грузов не наблюдаем", - добавили в ГК "Дело".

"Делопортс" - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело" в порту Новороссийска. В структуру активов входят контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал "КСК" и сервисная компания "Дело".