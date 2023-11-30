Замена привычным расчетам? Зачем нужна биометрия и кто эти данные использует

Биометрия в России выходит на очередной уровень развития — с 2024 года дополнительными возможностями обзаведется государственная Единая биометрическая система (ЕБС), объединяющая в себе данные, подтверждающие личность граждан, которые они прежде предоставляли различным финансовым организациям. Граждане смогут в режиме онлайн не только заводить себе "биометрический профиль", но и управлять им — проверять наличие, смотреть историю и даже удалять из базы.
О том, что такое биометрия и как ей пользоваться, рассказываем в нашем материале.
Единая биометрическая система — что это?
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Разработка Единой биометрической системы (ЕБС) началась еще в 2017 году. В декабре 2021 года она получила статус государственной информационной системы, а в конце 2022 года был издан соответствующий федеральный закон. Он предусматривает создание государственной цифровой платформы, используя которую можно подтверждать личность человека без документов, по его индивидуальным характеристикам, а конкретно — чертам лица и голосу. Эта идентификация может происходить не только при личном присутствии гражданина, но и удаленно на основе собранного и хранящегося в системе цифрового архива данных.
Закон среди прочего обязал организации, оказывающие населению финансовые услуги (банки, страховые компании, МФО и т.п.) и предлагавшие потребителю создать его "биометрический профиль", передать все собранные ими сведения в государственное хранилище. Сделать это они должны были до 30 сентября 2023 года. Если компания подключалась к системе, то у нее сохранялось и право пользоваться данными. По данным ЦБ РФ, который был одним из основных застрельщиков этой идеи, на начало октября 2023 года к системе было подключено почти 190 банков, а число точек обслуживания составляло свыше 12 тыс.
О каких личных данных идет речь?
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В системе не содержатся персональные данные граждан: ФИО и другие сведения из паспорта, адреса регистрации, банковские счета и т.д. Также система не собирает отпечатки пальцев, линии жизни и радужки глаз. Только отсканированные и переведенные в цифровой формат черты лица и голосовые модуляции.
Зачем нужна биометрия?
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С одной стороны, она упрощает проведение разного рода операций, где может потребоваться подтверждение личности. Например, с помощью биометрии можно пользоваться многими банковскими услугами, не приходя в его офис. С другой стороны, представители структур, реализующих этот проект, регулярно упирают на то, что это дает повышенную защиту от мошенничества с персональными данными граждан. Потому что паспорт или банковскую карточку могут украсть, ПИН-код или подтверждающую СМС перехватить, а вот подделать лицо и голос, переведенный в набор цифр, злоумышленники не смогут.
Какие виды биометрии есть?
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С недавнего времени можно зарегистрировать один из трех вариантов биометрии:
- упрощенную;
- стандартную;
- подтвержденную.
Для упрощенного варианта достаточно иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Набор услуг при таком варианте серьезно ограничен: поездки в общественном транспорте и покупки на сумму до 2,5 тыс. рублей в обычных и онлайн-магазинах.
Стандартная запись предлагает доступ к расширенному пакету услуг, но помимо "учетки" на "Госуслугах" потребуются еще загранпаспорт с чипом и телефон с функцией NFC. При таком варианте, помимо оплаты проезда, можно оформить "Карту болельщика" и, например, заключить договор с одним из крупных мобильных операторов, а товаров можно накупить на 5 тыс. рублей за одну транзакцию.
Оба варианта биометрии действуют три года, потом биометрию надо перевыпускать.
В отличие от них, подтвержденная биометрия действует пять лет и открывает доступ ко многим дистанционным услугам. Например, к банковским, включая получение кредита и оформление вклада, или позволяет оформить квалифицированную электронную подпись.
Как это работает?
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Получить упрощенную и стандартную биометрии граждане могут самостоятельно, скачав на телефон приложение "Госуслуги Биометрия" и поработав в нем. Обращаем внимание, что на телефоне должна быть установлена операционная система Android с версией от 10 и выше или iOS не ниже 13-го уровня. Для подтвержденной биометрии придется идти лично в отделение банка, прихватив в собой российский паспорт и СНИЛС. Здесь можно посмотреть адреса офисов, где можно сдать биометрию.
Делать биометрию обязательно?
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Нет, это дело сугубо добровольное. Если человек в силу каких-то причин предпочитает получать услуги исключительно с помощью других средств идентификации — это его право. Точно так же как человек, не желающий иметь дела с банковскими карточками, может продолжать расплачиваться только наличными.
Можно ли отменить сделанную биометрию?
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Сейчас на "Госуслугах" гражданин может проверить наличие у него "биометрического профиля" и его статус, а с 1 января 2024 года появится возможность полноценно этим профилем управлять. Как сообщали ТАСС представители вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (курирует проект по изменению подхода к работе с биометрическими технологиями), в личном кабинете на портале госуслуг и в приложении "Госуслуги Биометрия" будут отображаться все согласия на обработку биометрических данных, которые пользователь когда-либо давал частным организациям. Ими можно будет управлять в режиме онлайн. Причем можно будет запретить использовать данные конкретным компаниям (как отписаться от персональной рассылки электронных информационно-рекламных писем) или совсем удалить свои данные из системы.
Кроме "Госуслуг", сделать это можно будет через МФЦ, а также в той организации, где сдавали биометрию. Отзывать и вновь сдавать данные о себе можно сколько угодно раз, ограничений на этот счет не установлено.
Как расплатиться улыбкой?
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Многие уже столкнулись с новой формой оплаты товаров на терминалах в торговых сетях — "оплатить улыбкой". Этот способ как раз и использует биометрические данные граждан. Для совершения платежей нужно зарегистрироваться в приложении "Госуслуги Биометрия" и привязать в системе СБПэй счет, с которого будут списываться деньги. После этого при оплате покупок в магазине покупатель смотрит в камеру терминала, система сканирует черты его лица и сравнивает их с имеющимися в базе. Если личность подтверждается, деньги за покупку списываются. Также зарегистрироваться биометрически можно и в личном кабинете Сбера, который выступает партнером, и в магазинах торговых сетей, принадлежащих X5 Retail.
Чего ожидать еще?
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Работа продолжится. В 2024 году может заработать сервис подтверждения возраста по биометрии в магазинах. Покупатели смогут предъявлять свои биометрические данные вместо паспорта при покупке товаров категории 18+. В Центре биометрических технологий (оператор ЕБС) утверждают, что значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью технологии распознавания лица. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором ЕБС.
Продолжит развивать механизмы дистанционной идентификации и Банк России. "В перспективе планируется обеспечить интеграцию ЕБС и платформы коммерческих согласий граждан по мере ее создания. Помимо этого, будет проработана возможность использования механизма видеоидентификации. Особое внимание будет уделено развитию сервисов биометрического эквайринга", — говорится в Основных направлениях развития финансового рынка ЦБ РФ на 2024–2026 годы.
Наконец, после успешного эксперимента в Москве, где пассажиры общественного транспорта за два года оплатили проезд по биометрии более 80 млн раз, технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году планируется начать внедрять в шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Евгений Мазин