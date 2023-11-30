Замена привычным расчетам? Зачем нужна биометрия и кто эти данные использует

С недавнего времени можно зарегистрировать один из трех вариантов биометрии:

упрощенную;

стандартную;

подтвержденную.

Для упрощенного варианта достаточно иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Набор услуг при таком варианте серьезно ограничен: поездки в общественном транспорте и покупки на сумму до 2,5 тыс. рублей в обычных и онлайн-магазинах.

Стандартная запись предлагает доступ к расширенному пакету услуг, но помимо "учетки" на "Госуслугах" потребуются еще загранпаспорт с чипом и телефон с функцией NFC. При таком варианте, помимо оплаты проезда, можно оформить "Карту болельщика" и, например, заключить договор с одним из крупных мобильных операторов, а товаров можно накупить на 5 тыс. рублей за одну транзакцию.

Оба варианта биометрии действуют три года, потом биометрию надо перевыпускать.

В отличие от них, подтвержденная биометрия действует пять лет и открывает доступ ко многим дистанционным услугам. Например, к банковским, включая получение кредита и оформление вклада, или позволяет оформить квалифицированную электронную подпись.