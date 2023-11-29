ГД приняла в I чтении законопроект о применении счетов эскроу в сфере ИЖС

По словам разработчиков документа, принятие законопроекта будет способствовать достижению национальных целей по ежегодному улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в октябре этого года. В частности, проект закона "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" установит право подрядчика заключить договор строительного подряда ИЖС с физическим лицом, денежные средства которого размещаются на счетах эскроу.

Отмечается, что подрядчик получит право заключать подобные договоры только при наличии уникального идентификатора в порядке, установленном Минстроем России. Также подрядчик будет обязан разместить в Единой информационной системе жилищного строительства сведений о своей госрегистрации, о дате и месте заключения договора строительного подряда, а также об уполномоченном банке, в котором заказчиками должны быть открыты счета эскроу,

По словам разработчиков, принятие законопроекта будет способствовать достижению национальных целей по ежегодному улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей и увеличению объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год, определенных указом президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

Как пояснил в беседе с ТАСС член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), главная цель законопроекта - обезопасить подрядчиков и заказчиков от возможных рисков. "Покупателей - от недобросовестных подрядчиков, исключив случаи обмана и мошенничества при строительстве частных домов, а подрядчиков - от потребительского экстремизма. Имею в виду изменения проекта заказчиком, отсутствие и неравномерность финансирования и тому подобное", - отметил Колунов. Кроме того, продолжил он, распространение эскроу-счетов "сделает рынок ИЖС понятным для банков и привлекательным для девелоперов".