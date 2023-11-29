Эксперт оценил отечественный рынок гибкой электроники в 20 млрд рублей

Заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО "Гознак" Георгий Корнилов отметил, что к 203 году он должен составить порядка $44 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Российский рынок печатной (гибкой) электроники оценивается примерно в 20 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО "Гознак", директор НИИ Гознака Георгий Корнилов.

"Мы оцениваем это направление где-то в перспективе трех-пяти лет - порядка 40 млрд рублей. Международный рынок - это где-то в районе $15 млрд, и к 2030 году, по всем оценкам, он должен там составить порядка $44 млрд. Сегодня, наверное, мы российский рынок можем оценить <...> - порядка 20 млрд [рублей]", - сказал Корнилов.

Российскую отрасль печатной (гибкой) электроники начали формировать в Санкт-Петербурге, в среду было заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ключевыми отечественными разработчиками решений, основанных на технологии печатной электроники. В будущем, по мнению участников, соглашение позволит формировать эффективные цепочки высокотехнологичного производства, находить рынки для новых продуктов в этой сфере.

"Сегодня мы закладываем основу нашего сотрудничества с партнерами по направлению печатной электроники. Взаимная поддержка и координация усилий по разработке новых решений и выводу их на рынок - это именно то, что превращает разрозненные инициативы в настоящую, живую отрасль. Соглашение, которое мы заключили сегодня, - открытое. Мы предлагаем присоединяться к нему всех заинтересованных участников рынка", - сказал Корнилов.

Участниками соглашения также выступили АО "Технопарк Санкт-Петербурга", Российский центр гибкой электроники, ООО "Лаборатория электроники "Флекслаб", Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия, ООО "ТК "Печатные технологии", АО "ГНИИХТЭОС".

О гибкой электронике

Печатная электроника - это новое направление развития современной электронной промышленности. В основе технологии лежит принцип создания электронных схем на разнообразных поверхностях, в том числе гибких и склонных к деформации, таких как, например, пленка, ткань или бумага. На печатную основу наносят специальные токопроводящие материалы способом, похожим на полиграфическую печать.

Развитие печатной электроники позволит создавать более совершенные и адаптированные к конкретным условиям электронные изделия. Например, гибкие нагревательные элементы, различные сенсоры, а в более сложном исполнении - гибкие источники света, батареи, гибкие дисплеи, солнечные панели. Также возможно создание абсолютно новых продуктов - системы контроля деформации конструкций зданий и сооружений, решения по контролю состояния окружающей среды и так далее.

"Это такая новая сфера, новая технология, печатная электроника, которая, по сути, начинает развиваться. И хорошо, что она начинает развиваться в Санкт-Петербурге, потому что у нас в городе есть компетенции по развитию этих технологий по печатной, гибридной электронике. У нас есть компании и организации научно-образовательные, которые в этой сфере работают и которые способны, и главное - могут и хотят, ее развивать", - сказал генеральный директор АО "Технопарк Санкт-Петербурга" Олег Якимов.