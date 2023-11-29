НОСТРОЙ предложил локализовать в РФ производство стройтехники из дружественных стран

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков считает, что через год-полтора Россию ждет дефицит строительной техники

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Через год-полтора Россию ждет дефицит строительной техники, стабилизировать рынок могла бы локализация на территории РФ производств из дружественных стран. Соответствующие предложения уже поступают из Китая, сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Три-четыре года назад у нас появилась современная, хорошая техника, но ее ресурс - в среднем пять лет. Через год-полтора мы будем ощущать резкую нехватку строительной техники. Самой лучшим вариантом могла бы стать локализация производств дружественных стран на территории РФ. Это бы стабилизировало рынок, обезопасило строительный комплекс от дальнейших изменений", - сказал он в ходе круглого стола "Реализация мероприятий по импортозамещению строительных материалов и оборудования для их производства" в Совете Федерации.

По словам Глушкова, соответствующие предложения уже поступают от китайских партнеров, которые заинтересованы в выходе на российский рынок для локализации части производства строительной техники. "Считаю, что это правильное, стратегическое важное направление, потому что самостоятельно в сжатые сроки нам с этой задачей не справиться", - подчеркнул президент НОСТРОЙ.

Он добавил, что, по оценкам экспертов, в зависимости от типа техники, российские производители могут обеспечить от 5% до 20% необходимой строительной техники. Соответственно, от 80% до 95% строительной техники нужно приобретать.