В Самарской области заявили о локализации в РФ около 1,5 тыс. комплектующих для "Автоваза"

Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что введенные в отношении России санкции серьезно отразились на работе предприятия

ТАСС, 29 ноября. Около 1,5 тыс. различных узлов, агрегатов и изделий, необходимых для производства автомобилей на заводе "Автоваз", локализовали в России после введения санкций. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире "Первого канала".

"Мы уже локализовали около 1,5 тыс. узлов, агрегатов и изделий в нашей стране, большинство их, что меня радует, в Самарской области. Еще осталось кое-что. Зачастую поставщик на "Автоваз" был российский, но оснастка, комплектация того или иного узла или агрегата, была из западных стран. И мы это преодолеваем", - сказал Азаров.

Он отметил, что введенные в отношении России санкции серьезно отразились на работе "Автоваза", в связи с недопоставкой оборудования, неисполнением контрактов поставщиками завод несколько месяцев не работал. Однако в этом году "Автоваз" рассчитывает выйти на производство 400 тыс. автомобилей, в следующем - преодолеть порог в 500 тыс. автомобилей. "Автоваз дополнительно принимает сотрудников, разрабатывает и внедряет новые модели. Надеемся, что выйдет автомобиль Lada Aura, на которую уже выстраиваются в очередь чиновничьи, государственные структуры", - рассказал Азаров.

Губернатор добавил, что в этом году рост экономики региона в целом ожидается на уровне 8,5%.