29 ноября, 13:28

В Самарской области заявили о локализации в РФ около 1,5 тыс. комплектующих для "Автоваза"

Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что введенные в отношении России санкции серьезно отразились на работе предприятия

ТАСС, 29 ноября. Около 1,5 тыс. различных узлов, агрегатов и изделий, необходимых для производства автомобилей на заводе "Автоваз", локализовали в России после введения санкций. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире "Первого канала".

Читайте также
"Автоваз" опроверг повышение цен на свои автомобили"Автоваз" планирует по итогам 2023 года произвести более 200 тыс. Lada Granta

"Мы уже локализовали около 1,5 тыс. узлов, агрегатов и изделий в нашей стране, большинство их, что меня радует, в Самарской области. Еще осталось кое-что. Зачастую поставщик на "Автоваз" был российский, но оснастка, комплектация того или иного узла или агрегата, была из западных стран. И мы это преодолеваем", - сказал Азаров.

Он отметил, что введенные в отношении России санкции серьезно отразились на работе "Автоваза", в связи с недопоставкой оборудования, неисполнением контрактов поставщиками завод несколько месяцев не работал. Однако в этом году "Автоваз" рассчитывает выйти на производство 400 тыс. автомобилей, в следующем - преодолеть порог в 500 тыс. автомобилей. "Автоваз дополнительно принимает сотрудников, разрабатывает и внедряет новые модели. Надеемся, что выйдет автомобиль Lada Aura, на которую уже выстраиваются в очередь чиновничьи, государственные структуры", - рассказал Азаров.

Губернатор добавил, что в этом году рост экономики региона в целом ожидается на уровне 8,5%. 

Теги:
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область