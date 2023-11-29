Скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО за 9 месяцев составила 18,2 млрд руб.

Годом ранее группа компаний показала убыток в 2 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 18,2 млрд рублей против убытка в 2 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в сообщении группы.

При этом скорректированная чистая прибыль за третий квартал увеличилась на 52,5%, до 38,3 млрд рублей.

При этом выручка компании за девять месяцев увеличилась на 40,4%, до 314 млрд рублей, в III квартале - на 41,4%, до 133,6 млрд рублей. Чистый долг компании по данным на 30 сентября составил почти 624 млрд рублей - рост на 23,9% по сравнению с 31 декабря 2022 года.

"Финансовые результаты отчетного периода показывают значительные улучшения благодаря позитивной операционной динамике. На протяжении нескольких кварталов мы вели последовательную работу по расширению маршрутной сети и увеличению программы полетов по внутренним и международным направлениям. Группа "Аэрофлот" сохраняла фокус на внутреннем рынке и помимо основных операций из Москвы продолжила развитие хаба в Красноярске и региональной программы в Сочи. В результате удалось добиться роста объема внутренних перевозок на 5,6% за девять месяцев 2023 года", - заявил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.

Пассажиропоток группы за девять месяцев 2023 года увеличился на 14,6%, до 31,2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом международные перевозки выросли почти на 80% и составили 3,8 млн пассажиров.

"Благодаря работе по страховому урегулированию обязательств по воздушным судам нам удалось увеличить количество воздушных судов, снятых с регистрации в иностранных реестрах, и в результате в III квартале 2023 года группа "Аэрофлот" удвоила объем международных перевозок по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года", - добавил Чиханчин.