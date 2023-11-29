Организаторы блокады КПП между Словакией и Украиной уверены, что повлияют на Еврокомиссию

Руководство словацкого союза автоперевозчиков подчеркнуло, что собирается таким образом поддержать главу Минтранса страны в этом вопросе

БРАТИСЛАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии, планирующий с 1 декабря восстановить вводившуюся несколько раз с 16 ноября блокаду КПП "Вышне-Немецке" на границе страны с Украиной, уверен, что акция повлияет на Еврокомиссию. Со ссылкой на руководство союза, который выступил организатором протеста, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Предстоящей блокадой КПП перевозчики рассчитывают поддержать главу словацкого Минтранса, который на заседании Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 4 декабря намерен добиваться восстановления в сообществе системы разрешений для украинских автоперевозчиков. Министерство транспорта Словакии несколько дней назад проинформировало, что поддерживает отмену действующих для них исключений. При этом ведомство настаивает на прекращении блокад активистами проезда грузовиков через на КПП "Вышне-Немецке".

Словацкое министерство по вопросу восстановления разрешений для украинских автоперевозчиков в ЕС занимает, как отмечают СМИ Словакии, позицию, схожую с мнением партнерского ведомства Венгрии. Между тем ЕС пока исходит из того, что лицензии на въезд и работу на территории его государств-членов не потребуются украинским автоперевозчикам до середины 2024 года.

В течение последних недель на словацкой стороне границы с Украиной образовались многокилометровые очереди из грузовиков. Они возникли после начала протестов польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии.

Согласно словацким организаторам протестов, через территорию страны перемещаются лишь предназначенные Украине фуры с грузами коммерческого характера. Через польские КПП на границе с этой страной грузовики с гуманитарной и военной помощью проезжают без задержки. Польские коллеги, согласно перевозчикам, не препятствуют движению такого автотранспорта.

Перевозчики стран восточной части ЕС требуют отменить льготы, предоставленные сообществом их коллегам с Украины. Они требуют восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.