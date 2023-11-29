В РЭЦ заявили о внедрении регионального экспортного стандарта в 75 субъектах РФ

Вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель также отметил, что экспортные стратегии, которые являются одним из 15 инструментов стандарта, приняты на данный момент в 59 регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Элементы Регионального экспортного стандарта 2.0 будут приняты в 75 субъектах РФ до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Роман Генкель в ходе Международного форума-выставки "Российский промышленник", который проходит в Санкт-Петербурге.

"На этот год у нас запланировано, что 75 субъектов внедрят экспортный стандарт", - сказал Генкель на сессии "Регионы: стратегии промышленного роста", модераторами которой выступили директор Уральского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС Мария Картуз и старший редактор РИЦ Артем Коваленко. В сообщении на сайте РЭЦ уточняется, что речь идет о внедрении в регионах инструментов стандарта.

Региональный экспортный стандарт 2.0. включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров. По словам Генкеля, экспортные стратегии, которые являются одним из таких инструментов, приняты на данный момент в 59 регионах, в 2024 году они должны появиться во всех субъектах РФ.

Генкель отметил, что в процессе работы над документами проводится анализ, который позволяет властям лучше понимать особенности и предприятий, и рынков. "Этот фокус на экспортной тематике, конечно, позволяет в том числе и выработать соответствующие меры региональной поддержки либо их "докрутить", - добавил Генкель.

ТАСС - стратегический информационный партнер Международного форума-выставки "Российский промышленник".