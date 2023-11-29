Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за девять месяцев выросла на 44%

Она составила 254,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2023 года выросла на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 245,3 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 254,4 млрд рублей против 176,1 млрд рублей годом ранее.

Выручка "Транснефти" за январь - сентябрь увеличилась на 7,8% - до 980,1 млрд рублей. Операционная прибыль "Транснефти" выросла на 5% - до 253,9 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 320,7 млрд рублей против 219,3 млрд рублей годом ранее.

В III квартале 2023 года чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, составила 63,8 млрд рублей против 48,2 млрд рублей годом ранее, увеличившись почти на треть. Квартальная выручка выросла на 17% - до 343,4 млрд рублей.

Операционные расходы за девять месяцев составили 551,2 млрд рублей.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.