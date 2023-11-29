Эксперт заявил, что для развития Северного Кавказа нужно привлечь в регион частные банки

По словам первого заместителя генерального директора "Кавказ. РФ" Андрея Цемаховича, недостаточный интерес со стороны частных финансово-кредитных учреждений препятствует развитию макрорегиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Банки должны обратить внимание на экономику Северного Кавказа, их широкое присутствие в макрорегионе поможет ему развиваться. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора "Кавказ. РФ" Андрей Цемахович в ходе Международного форума-выставки "Российский промышленник", который проходит в Санкт-Петербурге.

"Банкам нужно обратить внимание на Северный Кавказ. <...> Подчеркну, у нас, к сожалению, работают только госбанки. И нам бы очень хотелось, чтобы это направление (привлечение банковских средств в экономику макрорегиона. - прим. ТАСС) было расширено", - сказал Цемахович на сессии "Регионы: стратегии промышленного роста", модераторами которой выступили директор Уральского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС Мария Картуз и старший редактор РИЦ Артем Коваленко.

По его словам, недостаточный интерес со стороны частных финансово-кредитных учреждений препятствует развитию макрорегиона.

Международный форум-выставка "Российский промышленник" проходит в Санкт-Петербурге с 28 по 30 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторами являются Минпромторг России, РСПП и правительство Санкт-Петербурга. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.