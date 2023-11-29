Производство антибиотиков в России в октябре выросло в 1,5 раза

Оно достигло 146 тонн, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производство антибиотиков в России в октябре 2023 года выросло на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 146 тонн, следует из данных Росстата.

"Выпуск антибиотиков вырос как по сравнению с октябрем 2022 года, так и по сравнению с сентябрем 2023 года - на 54,4% и 14,1% соответственно, составив 146 т.", - говорится в сообщении.

Лекарственных препаратов в октябре изготовлено на 56,8 млрд рублей, что на 17,1% больше, чем в октябре прошлого года, но на 2,8% меньше, чем в сентябре 2023 года. За январь - октябрь текущего года производство лекарств выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 529 млрд рублей Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в октябре 2023 года вырос по сравнению с октябрем прошлого года на 13,8%, но снизился на 2,2% по сравнению с нынешним сентябрем. За десять месяцев 2023 года их производство сократилось на 1,7% по сравнению с январем - октябрем 2022 года.

По данным Росстата, сывороток и вакцин в октябре изготовлено 2 млрд доз, что на 45,9% больше, чем в октябре 2022 года, и на 18,5% больше, чем в сентябре текущего года. Выпуск в ампулах сократился на 57,3% и 63,2% соответственно - до 215 тыс. штук. За январь - октябрь 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 13,2%, а в ампулах - на 3,7%. Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с октябрем 2022 года и сентябрем 2023 года на 12,5% и 6% соответственно. За январь - октябрь 2023 года их произведено на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных снизилось на 36,7% по сравнению с октябрем 2022 года и на 3,6% по сравнению с сентябрем текущего года - до 36,8 т. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 65,4 млн упаковок, что на 2% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 11% больше, чем в сентябре 2023 года. За январь - октябрь текущего года их произведено 544 млн упаковок, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выпуск клейких перевязочных материалов снизился на 19,2% по сравнению с октябрем прошлого года и на 11,6% по сравнению с сентябрем 2023 года - до 14,4 млн упаковок, сообщили в Росстате.

Производство оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в октябре выросло на 25,3% и 6,1% соответственно - до 4,8 млрд рублей В целом за январь - октябрь 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 37,1 млрд рублей, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в ведомстве.