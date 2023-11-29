Производство мяса в России в октябре выросло на 9,9%

Оно составило 325 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производство мяса в России в октябре 2023 года увеличилось на 9,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 325 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в октябре 2023 года произведено 325 тыс. тонн, что на 9,9% больше, чем в октябре 2022 года, и на 7,1% больше, чем в сентябре 2023 года. Производство за январь - октябрь 2023 года выросло по сравнению с январем - октябрем 2022 года на 5,2%, составив 3 млн тонн", - говорится в материалах.

Парной, остывшей или охлажденной свинины произведено 292 тыс. тонн, что на 9,5% больше, чем в октябре 2022 года, и на 7% больше, чем в сентябре текущего года. За 10 месяцев производство парной, остывшей или охлажденной свинины увеличилось по сравнению с январем - октябрем 2022 года на 4,3% и составило 2,7 млн тонн.

Охлажденного мяса птицы произведено 288 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем в октябре прошлого года, но на 5,9% больше, чем в сентябре текущего года. За январь - октябрь 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,8 млн тонн.

Вареных колбасных изделий выпущено 142 тыс. тонн, что больше чем в октябре прошлого года и сентябре текущего года на 2,6% и на 0,7% соответственно. За 10 месяцев вареных колбасных изделий изготовлено 1,4 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за январь - октябрь 2022 года.

Охлажденных и замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов выпущено 409 тыс. тонн, что на 11,5% больше, чем годом ранее, и на 5,3% больше, чем в сентябре. За 10 месяцев их произведено 3,9 млн тонн - это на 6,2% больше, чем за январь - октябрь 2022 года.

Рыбная продукция

По данным Росстата, свежего или охлажденного рыбного филе в октябре 2023 года выпущено 413 тонн, что на 1,4% больше, чем годом ранее, но на 0,3% меньше, чем в сентябре текущего года. За 10 месяцев 2023 года выпуск рыбного филе сократился на 3% по сравнению с январем - октябрем 2022 года, составив 3,7 тыс. тонн.

Мороженой рыбы произведено 228 тыс. тонн - на 5% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 3,9% меньше, чем в сентябре текущего года. За январь - октябрь мороженой рыбы произведено 2,6 млн тонн, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Рыбных консервов выпущено 58 млн условных банок, что на 17,5% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 20,1% больше, чем в сентябре 2023 года. За январь - октябрь 2023 года производство рыбных консервов снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 11,5% - до 448 млн условных банок.