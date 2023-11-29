Доля убыточных организаций в России в январе - сентябре снизилась до 27%

Доля прибыльных организаций составила 73% против 71,5% годом ранее, следует из материалов Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - сентябре 2023 года уменьшилась до 27% против 28,5% за аналогичный период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 73% против 71,5% годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 26 065,4 млрд рублей, или 124,3% к январю - сентябрю 2022 года.

В частности, 42,9 тыс. организаций получили прибыль в размере 30 427,0 млрд рублей, что на 20,5% превышает значение соответствующего периода 2022 года; убыток - 15,9 тыс. организаций на сумму 4 361,6 млрд рублей, что на 2,2% выше значения января - сентября 2022 года.