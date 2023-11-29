Оборот розничной торговли в России в октябре вырос на 12,7%

Он составил 4,24 трлн рублей, следует из доклада Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в октябре 2023 года увеличился на 12,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,24 трлн рублей, в январе - октябре розничные продажи выросли на 5,5% - до 38,271 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот розничной торговли в октябре 2023 года составил 4 239,7 млрд рублей, или 112,7% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе - октябре 2023 года - 38 270,9 млрд рублей, или 105,5%", - говорится в документе.

В октябре оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в октябре 2022 года - 95,1% и 4,9% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 46,4%, непродовольственных товаров - 53,6% (в октябре прошлого года - 49,8% и 50,2% соответственно).

По данным статистики, в октябре продажи через интернет крупных и средних компаний выросли по сравнению с сентябрем 2023 года на 9,7%, с октябрем прошлого года - в 1,5 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 12% против 9,6% в октябре 2022 года.

Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк", их доля в общем объеме интернет-продаж составила 39,5%. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (15%), обувь (6,4%), игры и игрушки (3,3%), компьютеры (2,9%), бытовые электротовары (2,6%).