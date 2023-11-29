Производство электроэнергии в России в октябре выросло на 2,5%

Объекты ВИЭ-генерации в октябре 2023 года произвели 694 млн кВт•ч электроэнергии, показав снижение на 2,7% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Выработка электроэнергии в России в октябре 2023 года выросла на 2,5% по сравнению с показателем за октябрь 2022 года и составила 99,9 млрд кВт•ч, говорится в материалах Росстата.

В частности, российские тепловые электростанции в октябре увеличили выработку на 1,6% в годовом выражении, до 62,8 млрд кВт•ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей 63,1% от всего производства электроэнергии. Атомные электростанции снизили выработку на 2,9%, до 18,8 млрд кВт•ч, в то время как гидроэлектростанции нарастили производство электроэнергии на 13%, до 17,7 млрд кВт•ч.

Объекты ВИЭ-генерации в октябре 2023 года произвели 694 млн кВт•ч электроэнергии, показав снижение на 2,7% в годовом выражении.

В январе - октябре 2023 года совокупное производство электроэнергии в РФ выросло в годовом выражении на 0,5%, до 956 млрд кВт•ч.

Так, производство на ТЭС возросло на 2,1%, до 603 млрд кВт•ч, однако на АЭС и ГЭС сократилось на 3,2% и 0,5% - до 178 млрд кВт•ч и 169 млрд кВт•ч соответственно. Выработка на объектах ВИЭ за десять месяцев уменьшилась на 8,7%, до 6,5 млрд кВт•ч.