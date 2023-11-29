Добыча угля в России в январе - октябре выросла на 0,7%

Она составила 353 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Добыча угля в России в январе - октябре 2023 года составила 353 млн тонн, что на 0,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Добыча каменного угля всех видов за десять месяцев снизилась в годовом выражении на 0,4%, до 279 млн тонн. Добыча антрацита выросла на 6,5%, до 22 млн тонн, коксующегося угля - снизилась на 3,6%, до 84,3 млн тонн. Добыча прочего каменного угля за отчетный период выросла на 0,4%, до 173 млн тонн, а выработка бурого угля - на 4,9%, до 73,6 млн тонн.

В октябре 2023 года совокупная добыча угля в России снизилась на 0,8% по сравнению с октябрем прошлого года и составила 38,2 млн тонн.

Добыча каменного угля всех видов увеличилась на 0,7% и составила 29,6 млн тонн, антрацита - сократилась на 2,2%, до 1,9 млн тонн. Добыча коксующегося угля составила 9,8 млн тонн, что на 6,8% больше, чем в октябре 2022 года, а прочего каменного угля - сократилась на 2,1%, до 17,9 млн тонн. Добыча бурого угля также уменьшилась на 5,7%, до 8,6 млн тонн.