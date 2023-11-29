Промпроизводство в России в октябре выросло на 5,3%

За январь - октябрь рост составил 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в октябре 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с октябрем прошлого года, за январь - октябрь рост составил 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В октябре по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство возросло на 4,9%.

Добыча полезных ископаемых в РФ в октябре снизилась на 0,1% в годовом выражении (за январь - октябрь на 1,1%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 9,5% (за десять месяцев на 7,4%). В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в октябре увеличились на 1,3% (за десять месяцев на 0,2%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 3,5% (за десять месяцев показатель снизился на 2%).

По данным статистики, в октябре в годовом выражении выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 31,4%, изготовление мебели - на 45,7%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 41%.

Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) увеличилось на 34,5%, производство прочих готовых изделий - на 20,2%, производство электрического оборудования - на 25,4%, а выпуск резиновых и пластмассовых изделий - на 13,7%. Производство табачных изделий сократилось на 28,2%, производство бумаги и бумажных изделий осталось на том же уровне, добыча металлических руд снизилась на 0,5%, производство напитков выросло на 4,4%, добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок снизилась на 15,7%.