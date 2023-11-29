Стоимость активов под управлением УК превысила 18 трлн рублей

Рост портфеля наблюдался во всех ключевых сегментах деятельности управляющих компаний, сообщили в Банке России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) превысила 18 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Рост портфеля наблюдался во всех ключевых сегментах деятельности управляющих компаний. "Около 80% квартального прироста обеспечило увеличение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за счет рекордного притока средств пайщиков и положительной доходности фондов. Из-за положительной переоценки активов заметно увеличился портфель УК в сегменте доверительного управления, а также выросла стоимость резервов и собственных средств страховщиков, которые находятся под управлением УК", - отмечается в сообщении.

Объем средств негосударственных пенсионных фондов увеличился за счет купонов по долговым ценным бумагам и удорожания акций.

Нетто-приток средств ПИФ в третьем квартале составил 768,9 млрд рублей - это максимальное значение за всю историю наблюдений. "Большую часть (85%) по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ. Совокупная стоимость чистых активов ПИФ выросла на 14,2%, до 10,2 трлн рублей. Общее число пайщиков ПИФ в июле - сентябре увеличилось почти на 1 млн. В результате количество розничных пайщиков достигло 10 миллионов человек", - добавили в ЦБ.

Вознаграждение УК за девять месяцев выросло до 69,5 млрд рублей. Более половины выручки сформировано вознаграждением от управления ПИФ. Доля вознаграждения за управление средствами негосударственных пенсионных фондов составила 22,8%, за доверительное управление - 15,8%, за управление средствами страховщиков - 1,7%.