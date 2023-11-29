Бензин в РФ за неделю подешевел на 7 копеек

Средняя потребительская цена на него составила 54,64 рубля за литр

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 20 ноября по 27 ноября 2023 года снизились на 7 копеек - до 54,64 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 6 копеек и составили 50,29 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 9 копеек, до 54,9 рубля за литр, а стоимость Аи-98 - на 2 копейки, до 68,16 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 18 копеек - до 64,26 рубля.

За период с 21 по 27 ноября снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 36 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Красноярском крае - на 1,1%.

Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в Астраханской, Владимирской и Тверской областях - на 0,3%, 0,2% и 0,1% соответственно.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 рубля до 52,79 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 рубля до 58,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 рубля до 73,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,5 руб. до 50,94 рубля, марки Аи-95 - от 53,6 рубля до 56,52 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 рубля до 70,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 13 ноября по 19 ноября вырос на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 886,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 3,4% и составило чуть более 1,785 млн тонн.