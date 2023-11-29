Оверчук: Россия и Белоруссия продолжат обсуждать создание объединенных энергорынков

Вице-премьер РФ добавил, что стороны также продолжат углублять сотрудничество в области единой промышленной политики, торговли и аграрной сферы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск продолжат диалог о формировании единых энергетических рынков. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Совета министров Союзного государства. Запись выступления размещена в Telegram-канале правительства РФ.

"Как всегда, традиционно внимание будет уделяться и созданию объединенных энергетических рынков в Союзном государстве, созданию объединенной транспортной системы Союзного государства, а более глубоко мы будем рассматривать вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, научно-технического сотрудничества, а также сотрудничества в социальной сфере наших стран", - сказал он.

Оверчук добавил, что стороны также продолжат углублять сотрудничество в области единой промышленной политики, торговли и аграрной сферы.