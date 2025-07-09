Теракты Киева и желание Мерца бить по России. О чем рассказали в МИД РФ

О чем рассказали в МИД РФ

Россия призывает мировое сообщество решительно осудить теракты Киева в Курске и Рыльске, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она также отметила, что правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца плохо скрывает желание поучаствовать в ударах вглубь России.

ТАСС собрал основные заявления официального представителя МИД.

О терактах Киева

Россия призывает мировое сообщество решительно осудить теракты Киева в Курске и Рыльске: "Мы призываем здравомыслящую часть мирового сообщества, которая способна еще вопреки чинимой Западом и Банковой цензуре увидеть подлинную картину творимых киевским режимом зверств, решительно осудить эти кровавые злодеяния".

Украина не выполняла обязательства Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин и до объявленного решения о выходе из нее, использовала боеприпасы против гражданского населения: "Согласно требованиям конвенции, Украина должна была еще в 2010 году уничтожить все запасы противопехотных мин за исключением минимального количества, которое требуется для разработки методов обнаружения мин и обучения специалистов. Однако Украина так этого и не сделала. При этом обязательства конвенции не выполнялись Киевом и до упомянутого решения".

О роли США в украинском кризисе

Возобновление поставок Украине оружия США не приведет к мирному урегулированию: "Продолжение накачки Украины, киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному урегулированию конфликта, к которому, вроде, вот это самое мировое сообщество, в том числе и западное, теперь всех призывает".

После анонсированного Вашингтоном решения о приостановке поставки вооружения киевскому режиму в США вновь "прозвучали заявления об их возобновлении".

Риторика президента США Дональда Трампа о пошлинах для стран БРИКС подтверждает, что США используют экономические санкции для политического давления: "Подобная риторика в очередной раз подтверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают использовать торгово-экономические инструменты, будь то нелегитимные санкции, будь то тарифы - все что угодно, как элемент политического давления, прикрываясь лозунгами о, как они говорят, честной конкуренции, национальной безопасности".

О лишении митрополита УПЦ гражданства

Митрополит канонической УПЦ Онуфрий был лишен украинского гражданства Зеленским, который "объявил о декоммунизации пространства Украины": "Зеленский и его банда вот этих самых антицерковных инквизиторов как раз и попирают религиозную свободу на Украине и лишают Украину этой самой духовной независимости".

Киевские власти делают все возможное, чтобы "обезглавить украинскую православную церковь и оправдать новый виток насилия и репрессий в отношении православных украинцев".

"Очередное беззаконие" связано с намерением ликвидировать на Украине крупнейшую конфессию.

О статусе русского языка на Украине

Нет надежды, что положение русского языка на Украине изменится с приходом нового уполномоченного по защите государственного языка: "Питать надежды на то, что ущемленное положение, в котором на Украине оказались русский язык и русскоязычные, что что-то коренным образом изменится, произойдет, я думаю, пока не стоит. Надо судить будет по делам".

О поставках вооружения Украине

Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца плохо скрывает желание поучаствовать в ударах вглубь России: "За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны".

Мерц не задумывается над последствиями поставок крылатых ракет Taurus Украине, "а стоило бы".

Лондон целенаправленно внушает своим гражданам образ врага в лице Москвы, "чтобы найти хоть какие-то оправдания для продолжения масштабной гибридной агрессии против нашей страны, для продолжения накачки киевского режима смертоносными вооружениями, для проведения диверсионно-террористических атак через свои прокси и под чужими флагами".

Русофобские решения Лондона прикрываются властями "мнимой заботой о национальной безопасности Британии, а потихонечку закручиваются гайки контроля над собственным обществом".

О европейской безопасности

Европейскую безопасность не обеспечить без участия России: "Попытки действовать в обход или в пику интересам нашей страны обречены на провал, ударят рикошетом по тем, у кого эта логика зародилась".

Евробюрократы продолжают вести свою "тотально узкокорыстную" эскалационную линию в украинском конфликте в ущерб собственным гражданам: "Абсолютно их не интересует благополучие миллионов простых европейцев. Чего уж говорить про украинцев: свои граждане не интересуют".

О заявлении генсека НАТО