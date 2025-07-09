9 июля, 13:05

Захарова: Лондон делает из Москвы врага ради оправдания гибридной войны против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель дипведомства РФ обратила внимание, что еще задолго до начала специальной военной операции "британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лондон целенаправленно внушает своим гражданам образ врага в лице Москвы в попытке оправдать необходимость продолжения масштабной гибридной войны против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она обратила внимание, что еще задолго до начала специальной военной операции "британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии, регулярно вбрасывая в публичное пространство русофобские провокации".

"Власти Соединенного Королевства целенаправленно внушают собственному населению образ врага в лице России, в первую очередь для того, чтобы найти хоть какие-то оправдания для продолжения масштабной гибридной агрессии против нашей страны, для продолжения накачки киевского режима смертоносными вооружениями, для проведения диверсионно-террористических атак через свои прокси и под чужими флагами, для наращивания практики вмешательства в наши внутренние дела с прицелом на дестабилизацию политической ситуации и подрыв общественного порядка в русле лозунга нанесения России, как они сформулировали, стратегического поражения", - подчеркнула Захарова.

При этом дипломат заметила, что каждый раз любые русофобские решения прикрываются властями "мнимой заботой о национальной безопасности Британии, а потихонечку закручиваются гайки контроля над собственным обществом".

"Одновременно руководящие круги Британии используют русофобские настроения для решения собственных, исключительно внутриэлитных задач в попытке объяснить внутренние проблемы и последствия собственных ошибок злонамеренными действиями якобы Москвы", - добавила Захарова.

"По сути, Британия движется семимильными шагами по пути превращения в полицейское государство, в плохом, самом худшем смысле этого слова, в котором власти получают неограниченные инструменты преследования собственных да и иностранных граждан тоже", - констатировала она. 

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ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна