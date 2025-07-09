Захарова: Лондон делает из Москвы врага ради оправдания гибридной войны против РФ

Официальный представитель дипведомства РФ обратила внимание, что еще задолго до начала специальной военной операции "британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лондон целенаправленно внушает своим гражданам образ врага в лице Москвы в попытке оправдать необходимость продолжения масштабной гибридной войны против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что еще задолго до начала специальной военной операции "британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии, регулярно вбрасывая в публичное пространство русофобские провокации".

"Власти Соединенного Королевства целенаправленно внушают собственному населению образ врага в лице России, в первую очередь для того, чтобы найти хоть какие-то оправдания для продолжения масштабной гибридной агрессии против нашей страны, для продолжения накачки киевского режима смертоносными вооружениями, для проведения диверсионно-террористических атак через свои прокси и под чужими флагами, для наращивания практики вмешательства в наши внутренние дела с прицелом на дестабилизацию политической ситуации и подрыв общественного порядка в русле лозунга нанесения России, как они сформулировали, стратегического поражения", - подчеркнула Захарова.

При этом дипломат заметила, что каждый раз любые русофобские решения прикрываются властями "мнимой заботой о национальной безопасности Британии, а потихонечку закручиваются гайки контроля над собственным обществом".

"Одновременно руководящие круги Британии используют русофобские настроения для решения собственных, исключительно внутриэлитных задач в попытке объяснить внутренние проблемы и последствия собственных ошибок злонамеренными действиями якобы Москвы", - добавила Захарова.

"По сути, Британия движется семимильными шагами по пути превращения в полицейское государство, в плохом, самом худшем смысле этого слова, в котором власти получают неограниченные инструменты преследования собственных да и иностранных граждан тоже", - констатировала она.