Захарова: США используют экономические санкции для политического давления

Это подтверждает риторика американского лидера Дональда Трампа о пошлинах для стран БРИКС, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Риторика американского президента Дональда Трампа о введении пошлин для стран БРИКС подтверждает, что США используют экономические санкции для политического давления. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент США заявил о введении дополнительных десятипроцентных пошлин для государств, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.

"Подобная риторика в очередной раз подтверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают использовать торгово-экономические инструменты, будь то нелегитимные санкции, будь то тарифы - все что угодно, как элемент политического давления, прикрываясь лозунгами о, как они говорят, честной конкуренции, национальной безопасности. Конечно, вынуждены с сожалением констатировать, что такая линия ведет и к разрушению сложившейся архитектуры международного экономического сотрудничества, и грубо нарушает правила Всемирной торговой организации, и принципы свободной торговли, на которых, к слову, сам Вашингтон еще недавно настаивал как на универсальной истине", - отметила дипломат.

"Такой гиперпротекционизм, на мой взгляд, не служит интересу Соединенных Штатов Америки. Они должны изнутри наращивать конкурентоспособность, они должны искать внутренние резервы и ресурсы для того, чтобы преодолеть свой кризис, а не бесконечно самоутверждаться за счет других и решать свои проблемы за чужой счет", - указала официальный представитель дипведомства. Дипломат также отметила, что необоснованное радикальное повышение таможенных пошлин несет в себе серьезные риски для всех стран, и в конечном итоге может привести мир к глобальной рецессии. Захарова добавила, что по итогу завершившегося саммита БРИКС все государства объединения выразили серьезную озабоченность в связи с ростом односторонних тарифных и нетарифных мер.

"Что касается влияния на Россию, наша страна давно живет в условиях ограничений, барьеров, санкционных режимов, нелегитимных санкций, того, что выросло или переросло в настоящую торговую войну против России. И в этом смысле мы обладаем на самом деле уникальным опытом адаптации, устойчивого развития в условиях внешнего давления. Наша страна продолжит укреплять экономический суверенитет, наращивать сотрудничество с государствами, которые ориентированы на рациональный подход, на здоровый прагматизм и, конечно, на уважение права и законности", - заключила дипломат.