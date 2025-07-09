Захарова: Украина не выполняла некоторые обязательства Оттавской конвенции

По словам официального представителя МИД РФ, факты использования киевским режимом противопехотных мин против гражданских лиц регулярно фиксируются российскими правоохранительными структурами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Киев не выполнял положения Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин и до объявленного решения о выходе из нее, использовал боеприпасы против гражданского населения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решение о выходе из конвенции вступает в силу лишь после окончания указанного вооруженного конфликта. Мы исходим из того, что данное положение в полной мере применимо к запущенному Украиной процессу выхода из этого механизма, - сказала Захарова. - При этом обязательства конвенции не выполнялись Киевом и до упомянутого решения".

"Согласно требованиям конвенции, Украина должна была еще в 2010 году уничтожить все запасы противопехотных мин за исключением минимального количества, которое требуется для разработки методов обнаружения мин и обучения специалистов, - отметила дипломат. - Однако Украина так этого и не сделала".

По ее словам, факты использования киевским режимом противопехотных мин против гражданских лиц регулярно фиксируются российскими правоохранительными структурами.