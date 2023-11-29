Грузооборот транспорта в России за январь - октябрь снизился на 0,8%

Он составил 4,6 трлн тонно-км, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России за январь - октябрь 2023 года сократился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,6 трлн тонно-км, следует из данных Росстата.

Грузооборот ж/д транспорта составил 2,2 трлн тонно-км, автотранспорта - 315 млрд тонно-км, морского - 39 млрд тонно-км, внутреннего водного - 50,4 млрд тонно-км, воздушного - 1,4 млрд тонно-км, трубопроводного - 1,994 трлн тонно-км.

Как отметили в Минтрансе РФ, "по итогам 10 месяцев 2023 года транспортный комплекс продемонстрировал уверенный рост показателей по большинству направлений".

Так, за январь - октябрь воздушным транспортом перевезено свыше 90 млн пассажиров, что на 11% превышает уровень прошлого года. "По плану объем воздушных перевозок в 2023 году достигнет 103 млн человек (+ 8,2% по сравнению с прошлым годом)", - напомнили в министерстве.

Погрузка на сети железных дорог за отчетный период превысила 1 млрд тонн. Также фиксируется рост перевозок контейнерных грузов: за 10 месяцев отправлено более 6 млн контейнеров ДФЭ. Как следует из сообщения Минтранса, по итогам года перевозки контейнеров превысят 7 млн ДФЭ.

Что касается перевозок автомобильным транспортом, здесь также отмечается рост с начала 2023 года. "Это обусловлено прежде всего ростом объемов товаропроизводства и импортозамещения, а также восстанавливающимся потребительским спросом на рынках, отложенным с прошлых периодов. Положительное влияние на рост перевозок оказывает стабилизация логистических цепей поставок", - объяснили в министерстве. Кроме того, положительную роль играет проведение работ по модернизации пунктов пропуска, а также введение системы электронной очереди.

Если говорить о морских перевозках, то за 10 месяцев порты РФ обеспечили перевалку около 750 млн тонн грузов (+8% к прошлому году), а по внутренним водным путям перевезено 100 млн тонн грузов.