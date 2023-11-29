Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за девять месяцев составила 151,8 млрд рублей

Прибыль до налогообложения компании составила 188,38 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 151,79 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий за отчетный период составила 727,8 млрд рублей, затраты и расходы - 568,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 188,38 млрд рублей, операционная прибыль - 159,7 млрд рублей.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже. Более чем контрольный пакет акций компании у "Роснефти", 25% плюс одна акция у Башкирии.