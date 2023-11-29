Глава Минфина ФРГ оценил "дыру" в госбюджете на 2024 год в €17 млрд

Кристиан Линднер заявил о необходимости "заново, быстро и тщательно принять решение"

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии должно изыскать €17 млрд для закрытия "дыры" в госбюджете на 2024 год. Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире телеканала ZDF.

"Сейчас я исхожу из того, что применительно к бюджету на 2024 год потребуется принять меры примерно по €17 млрд", - сказал глава Минфина. Он отметил, что общий объем федерального бюджета составит €450 млрд, и не стал говорить о "бюджетном кризисе".

"Это означает, что сейчас нужно заново, быстро и тщательно принять решение. Но государство совершенно дееспособно", - заметил Линднер.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены в госбюджете на 2021 год на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца после прихода к власти перераспределило их в новый фонд. Суд постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года. В ведомстве пояснили, что данный шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.

Бюджет на следующий год еще не согласован.