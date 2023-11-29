В Новгородской области заявили о снижении расходов бюджета в 2024 году

Они сократятся на 3 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Областной бюджет на 2024-2026 годы принят в первом чтении на заседании Новгородской областной думы в первом чтении. Расходы бюджета сократятся на 3 млрд по сравнению с бюджетом на 2023 год, сообщает пресс-служба облдумы.

"Доходная часть областного бюджета спрогнозирована в объеме: на 2024 год - 51,9 млрд рублей, на плановый период 2025 года - 38,5 млрд рублей, на плановый период 2026 года - 39,9 млрд рублей.

Общий объем расходов на 2024 год запланирован в размере 53 млрд рублей. На плановый период: в 2025 году - 42,3 млрд рублей, в 2026 году - 43,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов был принят с дефицитом 2,6 млрд рублей, доходы составили 53,7 млрд рублей, расходы - 56,3 млрд рублей.

При планировании расходных обязательств проектом областного бюджета на 2024 год в приоритетном порядке учтены социально значимые, первоочередные и расходы на реализацию национальных проектов. Бюджет сохранит свою социальную направленность. Доля социально значимых расходов составит более 60% в общем объеме расходов.

При формировании проекта бюджета учитывались целевые показатели по оплате труда работникам образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. Для "неуказных" категорий работников бюджетной сферы фонд оплаты труда предусмотрен с учетом индексации с 1 января 2024 года на 2% и с 1 октября 2024 года на 4,5%. Также увеличены расходы на поддержку семей с детьми и предусмотрены средства на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ.

Продолжится реализация 12 национальных проектов. На их выполнение с учетом федеральных средств в 2024 году запланировано 9,4 млрд рублей, из них 4,6 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета и 4,8 млрд рублей - за счет собственных. Бюджет на 2024 год сформирован с дефицитом 1,1 млрд рублей, на его покрытие направлены остатки. В 2025 и в 2026 годах областной бюджет сформирован с профицитом в сумме 165,5 млн рублей.