Глава Хабаровского края поручил за три года локализовать производства для БАМа и Транссиба

Речь идет, в частности, об изготовлении стройматериалов и комплектующих, отметил Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Все необходимые для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей производства нужно локализовать в Хабаровском крае в течение трех лет, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале по итогам встречи с руководителем производственно-строительного холдинга "Группа компаний 1520" Алексеем Крапивиным.

"Довести локализацию производства Р для БАМа и Транссиба до 100% в Хабаровском крае - задача на ближайшие три года", - написал Дегтярев.

Он подчеркнул, что развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД - стратегически важный для края проект. Дегтярев отметил, что от увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит увеличение производственных мощностей морских портов Ванино и Советская Гавань.

Одно из подразделений холдинга - управляющая компания "Бамстроймеханизация" - является генеральным подрядчиком работ по модернизации Восточного полигона РЖД. В этом году объем работ только по Хабаровскому краю превысит 100 млрд рублей, уточнил губернатор.

"Мы договорились, что "Бамстроймеханизация" переезжает и будет зарегистрирована в Хабаровске. Налоговая база и поступления в краевую казну вырастут кратно. Кроме того, мы окажем содействие ГК 1520 в подборе участка для строительства штаб-квартиры", - добавил Дегтярев.

В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, в реализации которого будет задействован коллектив компании.