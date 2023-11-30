Исследование: москвичи более чем на треть сократили траты на алкоголь и табак в 2023 году

Больше других на "вредное потребление" тратят преимущественно жители северных и дальневосточных регионов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. В первом полугодии 2023 года траты москвичей на алкогольную и табачную продукцию сократились на 37,2%. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

Согласно данным службы, на "вредное потребление" - алкоголь и сигареты - больше других тратят преимущественно жители северных и дальневосточных регионов: Камчатского края (6 130 руб. в месяц на троих), Ненецкого автономного округа (4 750 руб.), Чукотского автономного округа (4 550 руб.), Мурманской области (4 370 руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (4 170 руб.) и Еврейской автономной области (3 580 руб.). Также в лидерах по расходам на вредное потребление Тверская область (3 280 руб.), Новосибирская область (3 200 руб.) и Магаданская область (3 170 руб.).

В первой десятке потребителей алкогольно-табачной продукции отметилась и Москва (2 980 руб.), однако есть важный нюанс: расходы москвичей на соответствующие вредные привычки за год упали более чем на треть (37,2%), следует из текста исследования.

Вредное потребление

Что касается вредного потребления, то расходы на алкогольные напитки и табачные изделия за год выросли всего на 1,5% в номинальном выражении, до 2 050 руб. в месяц на семью из трех человек, утверждают эксперты службы.

"Если же принимать в расчет инфляцию (за год цены на алкоголь увеличились в среднем на 3,9%, на табак - и вовсе на 10,6%), то можно констатировать, что в целом вредное потребление россиян сократилось. Доля этих расходов в общей структуре потребления также снизилась - с 3,1% до 2,9%, - отмечают аналитики. - Однако в ряде регионов, например, в Смоленской, Новосибирской и Тюменской областях, соответствующие траты возросли в 1,5 раза и более. Напротив, более чем на четверть сократили расходы на вредное потребление жители Татарстана и Дагестана, а москвичи - и вовсе более чем на треть (37,2%)".

Больше же всего денег тратили на алкогольные напитки и сигареты жители Камчатского края (6 130 руб. в месяц на троих, то есть в три раза выше, чем в среднем по стране), Ненецкого автономного округа (4 750 руб.) и Чукотского автономного округа (4 550 руб.). Далее следуют Мурманская область (4 370 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (4 170 руб.), Еврейская автономная область (3 580 руб.), Тверская область (3 280 руб.), Новосибирская область (3 200 руб.), Магаданская область (3 170 руб.), замыкает рейтинг Москва (2 980 руб.).

"Потребительские расходы населения в первом полугодии номинально выросли год к году на 7,2%, а в реальном выражении - на 1,5%. Годом ранее на фоне экономической неопределенности россияне урезали траты на хобби, отдых и посещение спортивных и культурных мероприятий, при этом поддерживая траты на вредное потребление. В 2023 году динамика противоположная: население все чаще выбирает более здоровый и культурный досуг. Доля затрат на развлечения среди всех расходов выросла до 3,3%, лишь слегка недотягивая до постковидного показателя в 3,5%. Примечательно, что ни в 2022 году, ни сейчас о сокращении трат на общепит и доставку готовой еды речи не идет - это стабильно растущий сегмент потребления. В первом полугодии 2021 года его доля в расходах россиян составляла 2,4%, в тот же период 2022 года - 2,6%, в 2023 году - 2,7%. Впрочем, сейчас потребительский бум, подстегиваемый ростом доходов, вероятно, достиг своего пика", - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.