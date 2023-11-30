"Северсталь" построила в Белгородской области уникальную фитосистему очистки сточных вод

Объем инвестиций в проект превысил 200 млн рублей

БЕЛГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Уникальная фитоочистная система для освобождения от загрязняющих веществ сточных вод построена на территории Яковлевского горно-обогатительного комбината компании "Северсталь" в Белгородской области. Планируется, что сооружение прослужит 25 лет, сообщили 30 ноября ТАСС в пресс-службе ГОКа.

"На Яковлевском ГОКе "Северстали" завершили строительство первого этапа уникальных фитоочистных сооружений подповерхностного типа для очистки сточных (шахтных) вод. Ожидается, что новая система позволит до 80-90% их почистить от большинства загрязняющих элементов", - говорится в сообщении.

Опытно-промышленный участок площадью более 1,5 тыс. кв. м стал первым в России сооружением подобного типа доочистки.

Как пояснили в пресс-службе, новая система представляет собой четыре земляные ячейки, которые наполнены фильтрующей подушкой. Туда высажено более 10 тыс. растений. "Очистка стоков происходит в основном биологическим методом за счет жизнедеятельности микроорганизмов, которые развиваются в корневой зоне растений. Опыт зарубежных сооружений такого типа показывает, что они могут прослужить до 25 лет", - сообщили в пресс-службе. "Первые замеры эффективности фитоочистной системы можно будет оценить уже в следующем году. У экологов есть прогноз увеличения эффективности очистки с развитием корневой системы, поэтому наблюдения будут вестись в течение двух-трех лет. Затем будет приниматься решение о наиболее эффективной стратегии доочистки и возможном расширении эксперимента", - отметили в пресс-службе.

По проекту со специалистами предприятия "Северстали" работали Институт биологии внутренних вод РАН, научно-образовательный центр "Ботанический сад", научно-исследовательская лаборатория обогащения минерального сырья Белгородского госуниверситета, ВНИИ гидротехники и компания "К2Стандарт".

"Данный проект является частью большой программы по уменьшению влияния на экологию. Это опытно-промышленное сооружение является уникальным не только для нас, но и в целом для России. "Северсталь" стала первой компанией, которая очищает сточные воды таким способом. Общий объем инвестиций в проект превысил 200 млн рублей", - рассказал гендиректор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий.