Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев оказался ниже оценок Минфина на 185 млрд рублей

По данным Федерального казначейства, доходы федерального бюджета составили 23,107 трлн рублей, а расходы - 24,157 трлн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за январь - октябрь 2023 года составил 1,05 трлн рублей (0,7% ВВП) при предварительной оценке Минфина в 1,235 трлн рублей, сообщается в материалах Федерального казначейства.

По предварительным данным Минфина, доходы бюджета РФ в январе - октябре составил 23,106 трлн рублей, что на 4,4% выше поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы же составили 24,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода 2022 года на 11,7%.

По данным Казначейства, доходы федерального бюджета за 10 месяцев 2023 года составили 23,107 трлн рублей, а расходы - 24,157 трлн рублей.

Согласно закону о бюджете, его доходы в 2023 году должны составить 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы - 29,05 трлн рублей (19,4% ВВП). Таким образом, дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,92 трлн рублей, или 2% ВВП. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что дефицит бюджета по итогам 2023 года может составить 1% ВВП.