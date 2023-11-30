Волгоградская облдума приняла бюджет на 2023 год с дефицитом около 3%

Законопроект одобрен во втором чтении

ВОЛГОГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли 30 ноября во втором, окончательном, чтении закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Дефицит бюджета на будущий год составит около 3% к уровню доходов, сообщили в пресс-службе облдумы.

"Сегодня Волгоградская областная дума приняла во втором, окончательном, чтении главный финансовый документ региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы областного бюджета на будущий год предусмотрены в размере 173 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 126,5 млрд рублей, безвозмездные поступления - 46,5 млрд рублей. Расходы планируются в объеме 178,2 млрд рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, дефицит дохода составит 5,2 млрд рублей, или 3% от общего дохода.

Уточняется, что бюджет на ближайшие три года нацелен на выполнение социальных обязательств перед жителями области и реализацию ключевых проектов развития, стимулирование экономического роста. Так, на образование предусмотрено свыше 38 млрд рублей, здравоохранение - более 32,7 млрд рублей, на соцподдержку населения - 23,4 млрд рублей, развитие культуры - 3,4 млрд рублей, развитие физкультуры - 2,7 млрд рублей. Объем дорожного фонда Волгоградской области на очередной финансовый год составит 24,4 млрд рублей.

В 2025 и 2026 годах бюджет планируется бездефицитным. В 2025 году доходы и расходы составят по 166,1 млрд рублей, в 2026 году - по 156,6 млрд рублей.

Год назад парламентарии Волгоградской области приняли бюджет с дефицитом в 4,03%, доходная часть бюджета в 2023 году была заложена в объеме 153,8 млрд рублей, расходная - 160 млрд рублей.