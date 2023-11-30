Ростехнадзор назвал безопасным состояние брызгальных бассейнов Запорожской АЭС

По итогам осмотра сооружений "установлено, что техническое состояние исправно, уровень безопасности гидротехнических сооружений оценивается как нормальный", сообщило ведомство

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты Ростехнадзора оценили как нормальное состояние брызгальных бассейнов Запорожской АЭС. Об этом сообщила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

"Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью в рамках постоянного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений Запорожской АЭС провело осмотр гидротехнических сооружений брызгальных бассейнов ответственных потребителей энергоблоков номер 1-6 Запорожской АЭС. Установлено, что техническое состояние исправно, уровень безопасности гидротехнических сооружений оценивается как нормальный. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - сообщает ведомство.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.