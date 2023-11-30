Украина внесла бельгийского газотранспортного оператора Fluxys в список "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило такое решение тем, что компания "способствует экспорту российского сжиженного природного газа", продолжая сотрудничество с "Ямал СПГ"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло бельгийскую компанию-оператора газотранспортных сетей Fluxys в список "спонсоров войны" за продолжение работы с партнерами из России. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"НАПК внесло Fluxys в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

В ведомстве утверждают, что это решение связано с тем, что бельгийская компания "способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ)", продолжая сотрудничество с "Ямал СПГ".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках, так как многие иностранные компании сохранили присутствие в России. Как отмечают в НАПК, главная цель составляемых списков - проинформировать правительства стран-партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении тех, кто поддерживает РФ.

НАПК постоянно пополняет свой черный список. Ранее в него уже были включены австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter & Gamble, французская сеть магазинов по продаже товаров для ремонта Leroy Merlin, французская сеть супермаркетов Auchan, бермудская компания Bacardi, китайская группа компаний Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, корпорации Mars и PepsiCo, швейцарская Nestle, а также табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco.