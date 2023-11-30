СМИ: в Словакии заблокируют с 1 декабря движение грузовиков через границу с Украиной

По информации Словацкого радио, активисты намерены пропускать через границу не более четырех грузовиков с коммерческими грузами

БРАТИСЛАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Активисты Союза автоперевозчиков Словакии заблокируют с 1 декабря движение грузовиков с коммерческими грузами через КПП "Вышне-Немецке" на границе с Украиной. Об этом сообщило Словацкое радио.

Активисты намерены пропускать через границу не более четырех грузовиков с коммерческими грузами. При этом, как подчеркивают организаторы, не будет ограничено движение фур с грузами гуманитарной и военной помощи Украине.

Предстоящей блокадой КПП перевозчики рассчитывают поддержать главу словацкого Минтранса, который на заседании Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 4 декабря намерен добиваться восстановления в сообществе системы разрешений для украинских автоперевозчиков. Министерство транспорта Словакии несколько дней назад проинформировало, что поддерживает отмену действующих для них исключений.

Словацкие власти, как отмечают СМИ страны, занимают по вопросу восстановления в ЕС разрешений для украинских автоперевозчиков позицию, схожую с позицией Венгрии. Между тем ЕС пока исходит из того, что лицензии на въезд и работу на территории его государств-членов не потребуются украинским автоперевозчикам до середины 2024 года.

Польские СМИ проинформировали ранее, что словацкие перевозчики присоединились к протестам польских коллег, требующих отмены в Евросоюзе льгот для украинских автоперевозчиков. Блокада единственного на словацко-украинской границе предназначенного для грузового автотранспорта КПП может начаться, по их данным, в пятницу в 15:00 (17:00 мск).