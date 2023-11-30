Мониторинг обязательной продажи валюты экспортерами готовится к запуску

Глава Финразведки Юрий Чиханчин уточнил, что сейчас к мониторингу подключились порядка 300 кредитных организаций

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Финразведки Юрий Чиханчин сообщил, что система мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами готовится к запуску. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Продолжаем работу, или, вернее, начали работу, в рамках вашего указа по обязательной продаже иностранной валюты российскими экспортерами, где совместно с правительством работа активно идет, с Минфином, с Минэкономразвития и с органами валютного контроля в лице ЦБ. <...> Мы создали уже личный кабинет для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных, указом определены уполномоченные с экспортерами, утверждена методология [мониторинга] обязательной продажи валюты, работает, определены параметры мониторинга. И настраиваем антиотмывочную систему на механизм мониторинга за валютной выручкой. Определены все банки", - отметил Чиханчин.

Он уточнил, что сейчас к мониторингу подключились порядка 300 кредитных организаций.

Указ о продаже валютной выручки

В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке. Согласно документу, сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Документ предусматривает также обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В феврале 2022 года президент РФ подписал указ об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки, позднее эта доля была снижена до 50%, а с 10 июня 2022 года требование было отменено. В сентябре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что ведомство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации.