Доходы бюджета Прикамья в 2024 году уменьшатся на 10 млрд рублей

Плановый объем доходов составит 203 млрд рублей

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Пермского края на 2024 год и плановый период 2025-26 годов запланированы ниже, чем в юбилейном 2023 году. Закон о бюджете региона на обозначенный период приняли во втором чтении депутаты Законодательного собрания Прикамья, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Во втором, окончательном, чтении принят закон о бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025-26 годов. Плановый объем доходов в следующем году составит 203 млрд рублей, а объем расходов - 226,4 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 23,3 млрд рублей, что составит 12,1% к объему собственных доходов краевого бюджета", - сообщили в Заксобрании Прикамья.

Плановые доходы краевого бюджета в год 300-летия Перми закладывались в размере 214,4 млрд рублей. Дефицит бюджета планируется снизить на 3,5 млрд рублей: с 26,8 млрд рублей в 2023 году до 23,3 млрд рублей в 2024 году (с 13,6% до 12,1% к объему собственных доходов бюджета региона). Ранее сообщалось, что в планах руководства Прикамья в 2025 году снизить уровень дефицита бюджета до 8,5%.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты Заксобрания Прикамья рассмотрели более 50 поправок. После доработки проекта закона депутаты предусмотрели дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд правительства Пермского края, его объем составил 1,8 млрд рублей. Также до 435 млн рублей были увеличены субсидии для территорий Верхнекамья на реализацию комплексных планов по развитию городов Березники и Соликамск.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, бюджет региона сохраняет свою социальную направленность - на социальные программы запланировано 70% средств. Основными статьями расходов бюджета края остаются здравоохранение, образование и социальная поддержка жителей. Одними из приоритетных направлений в следующем году станут также расходы на развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры региона. Также Пермский край в 2024-2026 годах продолжит реализацию всех национальных проектов и региональных государственных программ.